Alanya'da kira sorunu büyüyerek devam ediyor

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TAMAM, önümüzde bir yerel seçim var, en önemli gündemimiz bu ancak bir taraftan da hayat acısıyla, tatlısıyla devam ediyor...

Bu köşede defalarca dile getirdiğim, haykırdığım kira sorunu misal...

Alanya'da katlanarak, büyüyerek devam ediyor...

Dün sosyal medyada bir paylaşım dikkatimi çekti...

Daha doğrusu bir feryat...

Görmezden gelemedim ve sizlerle paylaşmak istedim...

Ayşe Sönmez isimli, Alanyalı olan ve Alanya'da yaşayan bir kadın...

Diyor ki...

"Ben bu seçimde kesinlikle oy kullanmayı düşünmüyorum, çünkü kimse benim oyumu hak etmiyor...

Özellikle Alanyalılar, bunu bir Alanyalı olarak söylüyorum...

Ben 4 aydır ev arıyorum ama bulamıyorum, daha doğrusu buluyorum ama cebime en az 42 bin lira koymadan ev tutamıyorum...

Bu rakama taşınma masrafını eklemiyorum bile...

Ev buluyorsun, bir kira bedeli komisyon, bir kira bedeli depozito, bir kira bedeli peşin...

14 bin liraya ev buldun diyelim, cebine en az 42 bin lira koymadan bu evin anahtarını alamazsın...

14 bin lira komisyon olmamalı, ne yaptın kardeşim, taş attın da kolun mu yoruldu...

En azından yarı yarıya olmalı ama kimsenin sesi çıkmıyor nedense...

Buna 15 bin lira taşınma, 15 bin lira da elektrik, su ilave et, halısı perdesi derken cebine 60 bin lira koymadan bir eve taşınamıyorsun...

Asgari ücretle çalışan birisini düşünün, bu adamın okuttuğu çocukları düşünün...

Ne yapsın bu adam, hırsızlık mı yapsın, namussuzluk mu yapsın... Hele benim gibi tek başına hayat mücadelesi veren kadınlar ne yapsın...

Emlakçı arkadaşlar kızacak belki bana ama kızsınlar, hiç önemi yok..

Senin 30 bin liraya kiraya verdiğin evden 30 bin lira komisyon alma hakkın yok kardeşim...

Hak var, hukuk var...

Benim ne komisyon, ne de depozito verecek durumum yok kardeşim, ne yapayım ben şimdi, sokakta mı kalayım...

Ben şu anda oturduğum evde 8 yıldır oturuyorum, bu zamana kadar hiç bir problem yasamadım ev sahibimle, o kadar saygı duyduğum bir insan, Allah ondan razı olsun...

İnşallah yine onun gibi bir ev sahibine denk gelirim...

Oturduğum evi kızına ofis yapacak ama ben ev bulamıyorum, 4 aydır idare ediyor beni...

Ne derse haklı ama ben de keyfi değil, işte bu ortada dönen rantlar yüzünden ev tutamıyorum...

Hak var, Allah var, yapmayın gözünüzü seveyim, sadece hakkınızı alın...

Sen emlakçı kardeşim, 15 bin lira komisyonu ev sahibinden al...

Para onun cebine giriyor, benden çıkıyor, saçmalık degil mi bu arkadaşlar...

Bunun oy kullanma ile ne alakası var demeyin, çok alakası var...

Hiç kimse bu konuya el atmıyor...

Oba Mahalle Muhtarını aradım rica ettim, Çıplaklı Mahalle Muhtarını aradım rica ettim ama adeta hepsi kör ve sağır...

Şimdi ben de kör ve sağır olacağım...

Bizim Alanyalılar'ın gözünü toprak bile doyurmaz maalesef"...

Evet, işte Alanya'da gelinen son nokta bu...

Fazla söze gerek yok sanırım...

Nokta...

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