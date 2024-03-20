Adem Başkan sanayi esnafıyla buluştu

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ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, seçim çalışmalarına Alanya Sanayi Sitesi’nde devam etti... Esnafların tek tek elini sıkan ve 31 Mart’ta destek isteyen Başkan Yücel’e sanayi esnaflarından tam destek geldi...

Yerel seçimlerde sandık başında bir kez daha ‘Adem Başkan’ diyeceklerini belirten esnaflar, Başkan Yücel’e hizmetleri ve yeni sanayi sitesi projesi ile ilgili attığı adımlar için teşekkür ettiler...

Başkan Yücel de ziyaretleri değerlendirerek, “Esnaflarımızın bize iletmiş olduğu talep ve sıkıntıları ortak akıl ile çözmenin gayreti içerisinde olduk, bundan sonra da öyle olacak...

Yoğun ve ağır iş tempolarına rağmen bizleri güler yüzle ve sıcak bir şekilde karşılayan, her zaman yanlarında olduğumuz değerli esnaflarımıza teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum...

Bu şehirde yaşayan insanların daha mutlu ve huzurlu bir kentte yaşaması için tüm gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Adem Başkan, özellikle esnaf tarafından gerçekten çok seviliyor...

Son tahlilde Adem Başkan gönül almayı biliyor...

Nokta...

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