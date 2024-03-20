Hüseyin Karadağ ve eşinin gezi keyfi

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ALANYA'DA yaşayan 37 yaşındaki genç girişimci Hüseyin Karadağ, Lenka Beresova ile geçtiğimiz aylarda evlenerek hayatını birleştirmişti...

Evlendikten sonra eşi ile gerek yurt içi, gerekse yurt dışına sık sık gezmeye giden Alanya'nın genç ve başarılı iş insanı Hüseyin Karadağ, geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin Güneydoğu kentlerini gezdi...

Adıyaman, Mardin, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep gibi kentlere giden Hüseyin Karadağ, eşine ülkemizi de daha iyi tanıma fırsatı yaratıyor...

Değişik yerler görmeyi ve keşfetmeyi çok sevdiğini ifade eden Karadağ, "Eşim de benim gibi gezmeyi çok seviyor...

Bu anlamda da çok uyuştuğumuz için, yeni yerler görmekten ikimiz de büyük keyif alıyoruz...

Fırsat buldukça gezmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı...

Hüseyin Karadağ'ın iş yaşamında da çok başarılı olması, gezmeyi çok sevmesinden kaynaklanıyor bana göre...

İnsanın ufku açılıyor çünkü...

Nokta...

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