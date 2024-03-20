Seçim Özel'in konuğu Özçelik

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ALANYA'NIN yeni nesil televizyon kanalı DİM TV ekranlarında yayınlanan Seçim Özel programının bu akşamki konuğu Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik olacak...
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, gazeteciler Ferit Kesen ve Gülser Yiğit'in sorularını yanıtlayacak olan Osman Özçelik, projelerini de anlatacak...
CHP Adayı Özçelik'in önemli açıklamalar yapacağı canlı yayını sakın kaçırmayın...
Seçim Özel bu akşam saat 20.00'de DİM TV'de...
Sabırsızlıkla bekliyorum... Siz de kaçırmayın...
Nokta...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.