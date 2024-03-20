Seçim Özel'in konuğu Özçelik

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ALANYA'NIN yeni nesil televizyon kanalı DİM TV ekranlarında yayınlanan Seçim Özel programının bu akşamki konuğu Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik olacak...

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, gazeteciler Ferit Kesen ve Gülser Yiğit'in sorularını yanıtlayacak olan Osman Özçelik, projelerini de anlatacak...

CHP Adayı Özçelik'in önemli açıklamalar yapacağı canlı yayını sakın kaçırmayın...

Seçim Özel bu akşam saat 20.00'de DİM TV'de...

Sabırsızlıkla bekliyorum... Siz de kaçırmayın...

Nokta...

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