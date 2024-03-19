Iramedli Büber Musdafa Dayı

Böön ıramedli Mamıdseydili Büber Musdafa Dayı'nın annadıgları aglıma geldi. Büber Musdafa Dayı, Alanya'ya şeere inmiş, egsig gedig alıcaam deyi. O vakıdlarda tomofil yog, milletin eşşee var, gatırı var. O vakıdların Alanya çarşısı endööle cicili bicili olmadıından Büber Musdafa Dayı, Demirçilig düggenlerinin arka tarafına beere eşşee baalamış. İşini görmüş, bi gelmiş, eşşeg yog. Ordaanlar "Eşşee belediyenin adamları çegdi götürdü" demişler. O vakıdlarda belediye hindiki Guylaröö Meydanı'nın garşı tarafındamış. İki gadlı Alanya evinden bozma bi yerimiş. Büber Musdafa Dayı ora zavada varmış. Eşşeen yanda birki ineg, gatır, birki de goyun varımış. Malların başında begleyen belediye çavışı, Büber Musdafa Dayı'ya "Çarşıda başıboş naadar mal varısa hepisini çegdig geldig. Ceza yazıldı, cezayı ödersen eşşee al götür" demiş. Büber Musdafa Dayı "Eşşeen suçu ney?" demiş. Çavış "Orteere sıçıveriyollar. İnee, goyunu, geçiyi satmaya getiriyollar, şeere baalayorlar. Eşşeele, gatırlar da baalanıyor. Eşşeg anırıyor, mallar orteree işeyollar. Bi boy tembih ediyoz emme lekin dınlayan yog" demiş. Büber Musdafa Dayı, payam parasıla cezayı ödemiş, ondan soona da eşşee hep Hacad'a bağlar olmuş. Iramedli hep "Şeere eşşeele gederke ezelerim titireyoru" derdi. O zamanlarda belediye de engi hayvan işinden eyi para üplerimiş.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.