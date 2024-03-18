Anaların haggı ödenmez

Iramedli anamın çog böyüg hakgı var bende. Bende çocukana zinalıg, berduşlug, ne ararsan varıdı bilader. Böön Amat Bilir olabildisem, anam sayasınadır. Az çekdirmedim ona. Dayagları bile taa dün gibi aklımda. Hele bikeresinde, evin ööndeki derede çamaşır yüğerleridi. Topa degmeyi bi godudum, cubbada çamaşır gazanının içine geddi. Tokucaala beni eline bi aldı ay argadaş... Alamadın mı, veremedin mi! Eyice bi yasdadı! Emme hakeddidim.
Bi keresinde de gomşunun eşşeni çaldım, bizim Osman Emmi'nin Memed ile gezmeye geddidim. Aşaamıla eşşe gedeye gaddım. Golanını tüümleeveren dedidim, yargınıma bi şey kütede düşdü. Bu sefir oglavayı almış eline irametli anam.
O gün bugündür, kimsenin eşşene 'hoh' bile demedim bilader. Haramı, günahı, eyilii, kötülüü, anam sayasında bereyi öörendim.
Allah ırazı olsun ay Ana. Bizi goob da gedeli bayaca bi zaman oldu. Emme halen kokun bunnumda tütüyoru. Tam bizi adam eddin, biz de sana haggımızı ödeeceeken bizi godun geddin. Oolun Amat meşur oldu ay ana. Ende Alanya'da namım yörüdü geddi. Keşge bu günleri görseedin ay ana. Nur içinde yat anam benim.
Anası olan gardaşlarım, anacıglarınızın gıymatını bilin, onları üzmen, iküün sona onları gayıb eddiinizde vallahı çog arar, imanlarınızı döversiniz.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Iramedli anamın çog böyüg hakgı var bende. Bende çocukana zinalıg, berduşlug, ne ararsan varıdı bilader. Böön Amat Bilir olabildisem, anam sayasınadır. Az çekdirmedim ona. Dayagları bile taa dün gibi aklımda. Hele bikeresinde, evin ööndeki derede çamaşır yüğerleridi. Topa degmeyi bi godudum, cubbada çamaşır gazanının içine geddi. Tokucaala beni eline bi aldı ay argadaş... Alamadın mı, veremedin mi! Eyice bi yasdadı! Emme hakeddidim.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.