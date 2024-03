Adem Başkan ile yıldızı barışmayan muhtarlar

GEÇTİĞİMİZ cuma akşamı Alanya'nın yeni nesil televizyon kanalı DİM TV ekranlarında yayınlanan Politik Alanya programının canlı yayın konukları, Kestel Mahalle Muhtarı Muhterem Şimşek ile Konaklı Mahalle Muhtarı Mustafa Arınç oldu...

Alanya'nın en büyük mahallelerinden olan Kestel ve Konaklı'da uzun yıllar muhtarlık yapan iki isim, oldukça önemli açıklamalar yaptılar...

Her iki muhtar da Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine biraz sitem ettiler...

Kestel Mahalle Muhtarı Muhterem Şimşek, misal...

Adem Başkan'ın baba ocağı olan Kestel'in, 2019 yılından sonra gerek Alanya Belediyesi'nden gerekse Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bir buçuk yıl çok iyi hizmetler aldığını söyledi...

Sonrasında ise bazı kıskançlıklar nedeniyle önünün kesilmek istendiğini anlattı...

Ve bu dönemden sonra Kestel'in hak ettiği hizmetleri yeterince alamadığını vurguladı...

Kendisinin hedef haline geldiğini ifade etti...

Konaklı Mahalle Muhtarı Mustafa Arınç, misal...

İlk beş yılda kendisinin Alanya Belediyesi tarafından tanınmadığını öne sürdü...

Kendisinden önceki muhtarın, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in adamı olduğu için, kendisine cephe alındığını vurguladı...

Canlı yayında açık ve net olarak aynen şunları söyledi...

"Belediyenin çavuşu, şefi ziyaretime geldiler ve şöyle dediler...

Biz Alanya Belediyesi'nin her türlü imkanını kullandık ama buna rağmen sen kazandın, hayırlı olsun...

Ama biz belediye olarak seni muhtar olduğuna pişman edeceğiz...

Belediye olarak hizmet vermeyeceğiz...

Beş yıl boyunca Sayın Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bir kere bile çayımı içmeye gelmedi...

Çok uğraştım ama beş yıl boyunca bu durumu bir türlü düzeltemedim"...

Bu sözleri duyunca şaşırmadım değil doğrusu...

Konaklı Alanya'nın önemli mahallelerinden birisi....

"Beş yıl boyunca Konaklı hiç hizmet alamadı mı?" diye sordum...

"Yok elbette aldı" dedi ve şöyle devam etti...

"Ancak istediğimiz çok şeyi yaptıramadık ya da çok zorlandık"...

Her iki muhtar da İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in Belediye Meclis Üyesi listesinde yer alıyorlar...

Bana göre seçilebilecek sıradalar...

Son tahlilde Mehmet Şahin'in seçimi kazanmasıyla iki muhtar da bilgi birikimleriyle yeni dönemde meclise damga vurmaya adaylar...

Televizyondaki canlı yayın performanslarına da tam not verdim...

Nokta...

**