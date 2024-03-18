Özçelik arı gibi çalışıyor

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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik, seçime sayılı günler kala sahada arı gibi çalışmaya devam ediyor...
Gece gündüz demeden ziyaretlerine devam eden Osman Özçelik, kısa süre içinde kendini tanıtabilmeyi başardı...
Adaylığı açıklandığı ilk günlerde "Alanya halkı tanımıyor" denilen Osman Özçelik, bu algıyı da yıkmış oldu...
CHP, Alanya'da Osman Özçelik ile oldukça iddialı girecek seçimlere...
Özçelik'in Alanya Belediye Meclis Üyesi listesi de parti tabanından hiç eleştiri almadı...
Listedeki isimler, partisinde karşılığı olan isimler.
Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel ve İYİ Parti Adayı Mehmet Şahin, üç aşağı beş yukarı aynı tabana hitap ediyor...
Bu iki iddialı ve önemli ismin arasından CHP Adayı Osman Özçelik sıyrılır diye düşünenler de hiç az değil.
Bana göre de sürpriz yaparsa o yapar.
Nokta...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.