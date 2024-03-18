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Gökalp Canko'ya büyük onur ve gurur
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

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ALANYA'NIN marka restoranı ve lezzet durağı Sardunya'nın kurucusu ve sahibi olan, koyu bir Beşiktaş taraftarı olarak tanınan sevgili dostum Göakalp Canko, geçtiğimiz günlerde büyük bir mutluluk yaşadı...
25 yıldır kongre üyesi olduğu Beşiktaş'ın Divan Kurulu Üyeliğine terfi etti...
İstanbul'da düzenlenen törenle Divan Kurulu Üyeliği belgesini alan Gökalp Canko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...
"Şanlı Beşiktaşımıza Divan Kurulu Üyesi olmak nasip oldu...
Çok büyük onur ve gurur duyuyorum...
Tüm kongre üyelerimize kısmetse yaşamaları dileğiyle"...
Beşiktaş'ın, Gökalp Canko için ne kadar kıymetli olduğunu en iyi bilenlerden birisi de benim...
Yense de yenilse de takımına asla toz kondurmaz...
İşte bu nedenle Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi olmak, sevgili Gökalp için bir sandık hazineden çok daha değerlidir...
Babası gibi koyu bir Beşiktaş taraftarı olan oğlu Efe Kartal Canko ile birlikte Divan Kurulu Üyeliği belgesini alan Gökalp Canko'yu yürekten kutluyorum...
Bu onur çok yakıştı...
Nokta...

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Gökalp Canko'ya büyük onur ve gurur

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