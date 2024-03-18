MHP Alanya'dan bir 'Yıldız' kaydı

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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Büyük Kongresi dün yapıldı...
Kongreye katılan bin 295 delegenin tamamının oylarını alan MHP lideri Devlet Bahçeli, güven tazeleyerek yeniden genel başkan seçildi...
Alanya’da yılların MHP'lisi Hüseyin Yıldız listede yer alamayınca Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği de sona erdi...
Antalya bölgesinden Abdurrahman Başkan, MYK üyeliğine ismini yazdırmayı başardı...
Alanya'da yılların MHP'lisi olan, bir dönem Antalya Milkletvekili olarak da görev yapan Hüseyin Yıldız'ın liste dışı kalması "MHP Alanya'dan bir yıldız daha kaydı" şeklinde yorumlandı...
Biz de "Hayırlısı olsun" diyelim...
Nokta...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.