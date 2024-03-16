YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMA İZNİ DETAYLARI

Akdeniz Bölgesinin Turizm bölgesi olması sebebiyle, gerek otellerde gerekse diğer işyerleri ile ev, villa gibi ikamet amaçlı kullanılan yerlerde sıklıkla yabancı işçi çalıştırılmaktadır.

Yabancı işçi kullanmak suretiyle yapılmak istenen, Ev hizmetleri, bakıcı, temizlik, yemek, bahçe bakımı, ütü, çamaşır gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı yahut engelli gibi bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin yabancı işçilerle yapılmasının istenmesi halinde yabancı işçiler için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınması gerekmektedir.

Türkiye de uzun yıllardır çok sayıda yabancı çalışanın ev hizmetleri gibi bazı hizmetlerde yabancı işçi çalıştırıldığı bilinmektedir.

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de ev hizmetlerinde çalışabilmesi için öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma ve ikamet hakkı veren çalışma izin belgesinin alınması ve çalışma izninin alınmasından sonra belirtilen adreste çalıştırmaya başlanması gerekmektedir.

Yabancı işçiler için Çalışma izni belgesi ya da muafiyet belgesi olmaksızın çalışan yabancı uyruklu kişiler ve işverenleri için yüksek miktarda idari para cezası ve Türkiye ye giriş yasağı ile cezalandırılacaklarının bilinmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, Türkiye'de bulunan yabancıların çalışma izni ya da muafiyet belgesi almalarını müteakip çalışmaya başlaması gerekmektedir.

Daha evvel birçok dalda çalışma izni verilir iken, Bu gün itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uygulamasında sadece çocuk bakımı, yaşlı ve hasta bakımı için çalışma izni verilmesi söz konusudur.



Diğer çalışma alanları olan ev hizmetlerinde temizlikçi ve hizmetçi için yabancı işçilere çalışma izni verilmesi uygulaması, Türk vatandaşlarımız için çalışma alanlarının daralmaması için askıya alınmıştır.

Yabancı çalışanlar için Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret verilmesi, belirlenen adreste çalışması ve SGK bildirimlerinin yapılarak primlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Çalışma İzni Müracaatı;

Türkiye de çalışmak için, Çalışma izni almak isteyen yabancı ülke vatandaşları yurt içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, yurt dışında ise vatandaşı oldukları ya da yasal olarak yaşadıkları ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarına başvuru yaparak, çalışmayı düşündükleri kişi veya firmalar vasıtasıyla çalışma izni müracaatı yapabilirler.

Kısaca belirtmek gerekir ise Başvurular yabancıyı çalıştırmak isteyen işverenlikçe yapılır.

Yabancılar için Çalışma izni başvuruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimine internet ortamında online olarak yapılabilmektedir.

Yabancı işçiler için yapılacak Başvurular için elektronik imza alınması ve kullanılması gerekmektedir.

Başvuru Türleri

Yurt İçinde Başvuru Yapabilmek için:

Ülkemizde bulunan ve en az altı (6) ay süreli geçerli ikamet tezkeresi sahibi olan yabancılar için başvuru yapabilme imkanı bulunmaktadır.

Bu durumda bulunan yabancı işçiler için 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarasına sahip olması gerekmektedir.

Yurt Dışından Başvuru Yapabilmek için:

Yabancının işçinin ikamet tezkeresi olmadığı durumda, vatandaşı bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunur.

Oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasına sahiptir.

Uzatma Başvurusu: Mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, 6735 sayılı Kanun'un 7'nci maddesine göre yapılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilebilir.

Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.

Geçici Koruma Sağlanan Yabancılar İçin Çalışma İzni Başvurusu:

Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancılar için yapılır. Yabancı Geçici Koruma İkamet Tezkeresine sahiptir.

Uluslararası Koruma Sağlanan Yabancılar İçin Çalışma İzin Başvurusu:

Ülkemizde Uluslararası Koruma altında bulunan ve Uluslararası Koruma Başvurusu Sahibi olan yabancılar için yapılır. Yabancı Uluslararası Koruma İkamet Tezkeresine sahiptir.

Başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

-Üst düzey yöneticiler ve pilotlar için asgari ücretin 6,5 katı,

-Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

-Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,

-Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret,

-Diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı,

-Turizm-animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı olması gerekmektedir.