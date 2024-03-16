Duran Emmi bol kafa yarardı

Bilader dün size ıramedli olan Gocaasanlı'dan Garasoku'nun Duran Emmi'den bi hikaye annadıverdim. Duran'ın taa çog hikayesi var da, bi lafını ben çog hazederim. Duran'ı gene bigün biri Begdeş'deki Seyir Terası'na götürmüş. Duran'a "Bag hu manzara gözel, izlee baalım" demiş. Duran, yokardan Alanya'ya bi tanımış, "Hele hura bi tanıver. Heç toprag görükür mü? Her yer ev olmuş. Engi şeerliler maydunuz, gög sovan ekiceg bi evleg yer gomadılar Alanya'da" demiş.

Bilader, bi de Duran Emmi çog gözel daş atardı. Duran Emmi'le dalga geçiverirler, ökelendirirleridi. Duran Emmi ökelendiinde yerde daş arardı. Bu sırada ökelendiren daş aradıını görünsüre şimşeg gibi gaçmaya başlardı. Duran Emmi daşı bulur, gaçışına bagdıında 'Arkasından gurşun atsan yetişmez' dediğin gişiye deggetirirdi. Kaç sefer engile kafa yardıına şahid oldum. "Begmezini akıddım işda" deyi bi de söverdi gendini ökelendirene. Duran Emmi'yi hususi parala söödürürleridi. Sövüşüne yangın adamlar, Duran Emmi sövdügsüre para verilleridi. Eee bilader, işda dünyanın sonu yog. Bi varımış, bi yoomuş. Duran Emmi'ye Allah gani gani ıramed eylesin.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.