Alanyaspor ve seçimler - 3

Bundan önceki yazılarımda 31 Mart seçimlerinde seçilecek olan Belediye Başkanından, Corendon Alanyaspor camiasının beklentilerini dile getirmiş, ardından kulübün Onursal Başkanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun turuncu yeşilli takım için yıllar boyu yaptığı önemli hizmetlerden bahsetmiştik. Bugünkü yazımda da başkan adaylarının meclis listelerinde geçmiş yıllara oranla bir önceki meclise göre biraz daha Alanyaspor'a yakın isimlere seçilebilecek olan yerlerden yer verildi. Tabi ki bunu Alanyaspor için yapmadılar ama en azından Alanyaspor camiası adına bu isimlerin mecliste olacak olması güzel. Şehrin en büyük sivil toplum örgütü ve temsilcisine malesef bugüne kadar meclis toplantılarında bir iki tebrik dışında hemen hemen hiç yer verilmedi. Alanyaspor, Avrupa kupalarında Alanya'yı temsil etti. Süper Lig'de 5. ve 6. oldu. Türkiye Kupası'nda final oynadı. Alanya Belediye Meclisi'nde yeteri kadar gündem bile olmadı. Malesef lafa gelince Alanyalıyız diye mangalda kül bırakmıyoruz ama iş icraata gelince doğru dürüst tebrik bile edemiyoruz. Buradan seçilecek olan yeni belediye meclis üyelerine bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Bu şehrin 1 numaralı kulübü Alanyaspor Kulübü'dür. Alanya Belediyesi, Alanyaspor'a olan katkısını ve desteğini her sezon Süper Lig seviyesine çıkartmalıdır. Spor için alınan yardımların aslan payı Alanyaspor'a gitmelidir. Şu ana kadar başkan adayları arasında bir tek Mehmet Şahin Alanyaspor'la ilgili büyük bir proje açıklamış ve kitapcığında Alanyaspor'a yer vermiştir. Diğer adayların da Alanyaspor'a verdiği önemi göstermesi açısından Alanyaspor'la ilgili projelerini sunmalı ve konuşmalarında bunlara yer vermelidir.

ALKIŞLAR TEKKE VE OYUNCULARINA



Alanyaspor, başarılı Teknik Direktörü Fatih Tekke yönetiminde son 5 haftada iyi bir çıkış yakaladı. Turuncu yeşili takım 5 maçın 3 tanesini deplasmanda, 2 tanesini de kendi evinde oynadı. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu süreçte Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kaldı, Trabzonspor'u mağlup etti. Son olarak deplasmanda 6 haftadır kaybetmeyen Sivasspor'u yenmeyi başardı. Şimdi sırada çok önemli ve zorlu bir Kayserispor maçı var. Cumartesi günü (yarın) saat 13.30'da ligde iyi futbol oynayan ve aynı puana sahip iki takım karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma her anlamda zor geçecek. Rakip takımın ön bölgesi iyi oyunculardan kurulu. Bu maçta hem rakibi iyi durdurmalıyız, hem de kaliteli hücumlar geliştirmeliyiz. Futbol coşku oyunu, bu coşkunun bir parçası da taraftarlar. Son haftalarda iyi futbol oynayan ve iyi sonuçlar alan Fatih Tekke ve oyuncuları desteği hak ediyor. Futbolseverler bu maçta tribünlerdeki yerini almalı ve takımın itici gücü olmalı. Taraftarlar Trabzonspor maçında 12. adam olarak görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Bu maçta da galibiyet için tribün desteğin çok önemli. Haydi Alanya, derin bir nefes almak için 16 Mart Cumartesi günü Oba Stadyumu'na.