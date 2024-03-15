Alanya seçim sürecinde örnek olyor...

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ZAMAN hızla akıp gidiyor...

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere şunun şurasında 16 günlük bir zaman kaldı...

Alanya'da kıran kırana yarış devam ediyor...

Yarış gerçekten kıran kırana geçiyor ama Alanya'daki seçim atmosferi gayet düzgün devam ediyor...

Adaylar birbirlerine karşı saygılı davranmaya çalışıyorlar...

Özellikle İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'e karşı sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan ama tutmayan ufak tefek algı operasyonlarının dışında seviye bugüne kadar hiç düşmedi...

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel, misal...

Sadece kendini anlatıyor...

Geçmiş 10 yılda yaptıklarını, gelecek 5 yılda yapmayı planladığı projeleri anlatıyor...

"Yapacağımız daha çok şey var" diyor...

"Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı" diyor...

Rakiplerinin ne yaptığı ile ilgilenmiyor...

Hedefine rakiplerini koymuyor...

20 yılda kazandığı tecrübelerini konuşturuyor...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı Osman Özçelik...

Sürekli vatandaşlarla buluşuyor...

Yapacaklarını anlatıyor...

"Biz Alanya'yı daha iyi yönetiriz" diyor...

Rakipleri ile ilgili bel altı vuruşlar yapmamaya özen gösteriyor...

Kendini tanıtmaya, ifade etmeye çalışıyor...

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin...

2 dönem Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı olarak görev yaptığı için Alanya kamuoyunun zaten yakından tanıdığı bir isim...

O da aynı şekilde projelerini anlatıyor...

Vatandaşın gönlünü fethedebilmek için uğraşıyor...

El altından da olsa rakipleri ile uğraşmıyor...

Keza Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner...

Gelecek Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir...

Ve diğer partilerin adayları...

Hepsi aynı şeyi yapıyor...

Hepsi "Alanya Belediyesi'ni ben daha iyi yönetirim" diyor...

Bu da gayet doğal bir durum...

Son tahlilde bugüne kadar Alanya'da tam bir hoşgörü ortamı oldu...

Yarış kıyasıya ama bir o kadar da centimence devam ediyor...

Köşenin içinde gördüğünüz fotoğraf bu durumu çok iyi anlatıyor...

Üç adayın dev afişleri yan yana asılmış...

Bunlar Alanya siyaseti açısından güzel şeyler...

Örnek olacak bir durum...

"Alanya'yı ben daha iyi yönetirim" iddiasıyla ortaya çıkan adayların hepsini kutluyorum...

31 Mart Pazar günü, Alanya seçmeni kime daha çok inandıysa oyunu O'na verecek...

Sandıktan çıkacak sonuçları merakla bekliyorum...

Nokta...

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