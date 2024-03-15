ALKÜ'nün geleceği çok parlak görünüyor

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PROF. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan...

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) Rektörü...

Geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret ettim...

Öncelikle misafirperverliği ve samimi sohbeti için bir kere daha teşekkür ederim...

Gerçekten çok samimi bir sohbet oldu...

Uzun zamandır ALKÜ'nün Kestel Kampüsüne gitmemiştim...

Ben görmeyeli çok olumlu değişimler olmuş...

Rektörlük binası gibi bazı konular yerine oturmuş...

Rektör Prof. Dr. Türkdoğan'ın yeni hedefleri var...

Özellikle fiziki büyüme anlamında çok doğru adımlar atmayı planlıyor...

Yeni bir yurt binası, misal...

Alanya'daki öğrencilerin önemli sorunlarından birisi barınma...

Ev kiraları malumunuz...

Yurt sayısı, yatak sayısı ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur...

Son tahlilde Rektör Prof Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı yürekten kutluyorum...

ALKÜ emin ellerde...

Nokta...

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