Gülüş Meçhuli'nin bestesi beğenildi

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ALANYA kamuoyunun yakından tanıdığı sanatçılardan Gülüş Meçhuli, müzik dünyasına yeni eserler kazandırmaya devam ediyor...

Aşık Meçhuli'nin kızı olan Gülüş Meçhuli, muhteşem sesi ve farklı yorumuyla sevenlerinin gönlünde taht kurarken, yeni besteleri ile de dikkat çekmeye devam ediyor...

Son olarak sözleri Devrim Acar'a, bestesi Gülüş Meçhuli'ye ait olan "Sıla Yardadır" isimli şarkıya çektiği klibi yayınlayan Gülüş Meçhuli, bu bestesiyle de büyük beğeni kazandı...

Yönetmenliğini Nuro Aksoy'un yaptığı klip, sosyal medyada beğeni rekorları kırmaya devam ediyor...

Müzik çalışmalarına halen İstanbul'da devam eden sevilen sanatçı Gülüş Meçhuli, "Müzik benim yaşam tarzım, müziksiz bir hayat düşünemiyorum...

Sahne çalışmalarının yanı sıra müzik dünyasına yeni eserler kazandırmaya çalışıyoruz...

Çok güzel ve başarılı bir ekibimiz var...

Hepsine tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı...

Gülüş Meçhuli'yi başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederim...

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