Politik Alanya'ya muhtarlar konuk

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BU akşam Alanya'nın yeni nesil televizyon kanalı DİM TV'de canlı yayınlanacak Politik Alanya programında konuklarımız muhtarlar olacak...

Saat 20.00'de başlayacak programa, her ikisi de İYİ Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı olan Kestel Mahalle Muhtarı Muhterem Şimşek ile Konaklı Mahalle Muhtarı Mustafa Arınç konuk olacaklar...

Mahallelerin sorunları, Alanya siyaset dünyası gibi konuların masaya yatırıldığı programda muhtarlar siyaset dünyasındaki yeni hedeflerini de anlatacaklar...

Pek çok önemli konunun konuşulacağı programı sakın kaçırmayın...

Nokta...

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