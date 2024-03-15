Makale Yazısı-

Politik Alanya'ya muhtarlar konuk
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

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BU akşam Alanya'nın yeni nesil televizyon kanalı DİM TV'de canlı yayınlanacak Politik Alanya programında konuklarımız muhtarlar olacak...
Saat 20.00'de başlayacak programa, her ikisi de İYİ Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı olan Kestel Mahalle Muhtarı Muhterem Şimşek ile Konaklı Mahalle Muhtarı Mustafa Arınç konuk olacaklar...
Mahallelerin sorunları, Alanya siyaset dünyası gibi konuların masaya yatırıldığı programda muhtarlar siyaset dünyasındaki yeni hedeflerini de anlatacaklar...
Pek çok önemli konunun konuşulacağı programı sakın kaçırmayın...
Nokta...

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Politik Alanya'ya muhtarlar konuk
Politik Alanya'ya muhtarlar konuk
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Yazar İbrahim İpbüker - Mesaj Gönder

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