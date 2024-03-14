Kimler geldi, kimler gecdi?

Dün Alanya'nın irengli simalarını tirkeleevermeye başladııdım. Böön devam ediyoz.
Iramedli Amadı Gege varıdı. Hacıkerimlerli Yıldırım varıdı. Dimli ıramedli Kerim varıdı. Davula havaslııdı. Obalı ıramedli Başgan Hasan varıdı. Dee bi vakıdlar Hacad'da Durdali Aba varıdı. Iramedli Erdovan varıdı. Zobu'nun Ali varıdı. Gurşunlu'da Mevlid varıdı, ıramedli oldu. Urumdaşlı Çamırcıların ıramedli Hasan Efe varıdı. Iramedli Mamıdseydili Mısırleelin Arif varıdı. Arif deyinsire aglıma geldi, Sürmeli'nin Arif varıdı. Bi de Demirçilig Çarşısı'nda göbee açıg dolanır, Fenerciler'den bi emmi varıdı, o da ıramedli oldu. İrengli simaların hayılacasını yazdıg. Unudduglarımız olmuştur. Madem endee irengli simaları yazdıg, size ıramedli olan Gocaasanlı'dan Garasoku'nun Duran'dan bi hikaye annadıvereem. Emme böön gene bana ayrılan yer biddi. Yarın, ıramedli Duran'ın unudulmaz bi hikayesini annadıvericem.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Dün Alanya'nın irengli simalarını tirkeleevermeye başladııdım. Böön devam ediyoz.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.