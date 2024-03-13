Esgi Alanya'nın irengli simaları

De gabbe deli dünya de. İnsanları deemen gibi öödmeye devam ediyoru. Gocaasanlı'dan Iramedli Garasoku'nun Duran'ı andıg dün beerde. Garasoku'nun Duran'ın birki hikayesi var emme lekin iddiba Alanya'nın irengli simalarını hööle bi tirkeleeverem. Bilader 1940'lara dooru gediyoz. Iramedli bobam annadırdı, bi Saar Ali'nin Memed Emmi varımış. Ona herşey malum olurumuş. Meyislioolu Halil Gabdan'ın İsgenderiye'den mavnaala geliverirkene furtunaya dutulduunu taa burdan bilmişimiş. Benim aglımın erdiglerinden ıramedli bi Çıt Dayı varıdı. Sugözü'nde Marsıglar sülalesindenidi. Güçlü guvadlııdı. Su dolu iki tenikeyi bi saad elinde dutardı. Emme lekin 'Çıt' dedinmiidi gendini döverdi. Metelig Aşaba varıdı. 'Pat' dediinde ökelenir, çocuglar ökelendirdimiidi 'Ananızı, bobanızı bilirim, deevericem' deridi. Şerfalıların yanda eeleşirdi. Sarıveliler'den gelme Emmioolu Garip Hüseen varıdı. Mamıdsedili Bisi Musdafa varıdı. Çakallarlı Yarın Cuma İbraam varıdı. Bilader engi yazının taa öörü var. Böön bana ayrılan yer doldu.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.