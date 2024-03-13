Alanya'da seçim öncesi algı operasyonları

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YEREL seçimler yaklaştıkça Alanya’da hem heyecan artıyor, hem de bazı kesimler tarafından yaratılmaya çalışılan algı operasyonlarının dozu artıyor...

Önce şunu söyleyeyim...

Alanya’da kıran kırana bir seçim olacak…

İddialı adaylar olarak öne çıkan 3 isim var...

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel...

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik...

Bu üç isim arasındaki zorlu yarış süreci bugünlere kadar oldukça seviyeli geçti...

Ancak son günlerde bu seviyeyi aşağılara çeken bazı hamleler yapılmaya başlandı...

Dün, sosyal medyada bazı yorumlar gözüme ilişti, misal...

Başkan Yücel'e yakın oldukları bilinen bu isimler yorumlarında ısrarla "Adem Başkan'ın rakibi Osman Özçelik'tir...

İYİ Parti Adayı Mehmet Şahin üçüncü olur" diye yazmışlar...

Bu yazıları okuyunca güldüm kendi kendime...

Üşenmedim, Alanya siyasetini iyi okuyan bazı isimleri aradım...

"Bu algı operasyonu ile hedeflenen nedir sizce?" diye sordum...

Ağız birliği etmişçesine şunları söylediler:

"Bizim bu algı çalışmasından anladığımız şu: Adem Başkan'ın sevenleri seçimi Mehmet Şahin'in kazanabileceğinden korkuyorlar...

Bu yüzden başka adaylar parlatıp, Şahin'i üçüncü sıraya koyarak seçmenin kafasını karıştırmak istiyorlar...

'Şahin zayıf' algısı ile oyları bölmeyi ve seçim kazanma yolunda avantaj elde etmeyi düşünüyorlar...

Bu çok açık çünkü Şahin, yakaladığı ve gün geçtikçe arttırdığı rüzgarla seçimi kazanmaya çok yakın"...

İşte böyle söylediler...

Alanya siyasi kulisleri de bu sosyal medya furyasını böyle algılıyor...

Kimse kusura bakmasın ama bu tür hamleler, bu tür operasyonlar, gayet temiz giden seçim sürecini kirletiyor...

Şunu da söyleyeyim...

Alanya halkı, Alanya seçmeni kimin, kimlerin adamı olduğunun çok farkında aslında...

Demem o ki, bunlar beyhude çabalar...

Boş yere kendinizi yormayın...

Nokta...

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