Cumhur İttifakı tam kadro sahada

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YEREL seçimler hızla yaklaşırken, adayların sahadaki çalışmaları da bir o kadar yoğunlaşıyor...

Sadece belediye başkan adayları değil, Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayları da seçim çalışmalarına önemli katkı sağlıyorlar...

Cumhur İttifkı çatısı altında seçime giren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in listesinde yer alan adaylar, bunun en güzel örneği...

Tam kadro saha çalışmalarını sürdüren meclis üyesi adayları, sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmamak adına ilk günden bu yana saha çalışmaları yürütüyor...



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e yeni dönemde yol arkadaşlığı yapacak meclis üyesi adayları çalışmalarına ara vermeden devam ediyor...

13 ayrı gruba ayrılarak çalışmalarına devam eden meclis üyesi adayları, kent genelindeki tüm cadde ve sokaklara tek tek girerek, vatandaşların kapısını çalıyor...

Seçim sonuçlarına bire bir etki edecek bu çalışmalar çok önemli ve kıymetli...

Nokta...

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