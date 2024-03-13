Karaçomak Ailesi üç kuşak bir arada

**

ALANYA'NIN alanında lider kuruluşlarından birisi olan Bermuda Motor'un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Hilmi Karaçomak, geçtiğimiz günlerde oğlu Mustafa Karaçomak ve torunları ile objektiflere mutluluk pozu verdi...

Mustafa Karaçomak'ın oğulları Alpaslan Karaçomak ve Mustafa Hilmi Karaçomak ile aynı kareye giren dede Süleyman Hilmi Karaçomak, bu fotoğrafta üç kuşağı bir araya getirmiş oldu...

Aslında Hukuk Fakültesi mezunu olan ancak baba mesleğinden kopamadığı için avukatlık yapmayan Mustafa Karaçomak, Bermuda Motor'un Sanayi Şubesi'ni yönetiyor...

Eşi Eda Karaçomak ve iki oğlu ile birlikte mutlu bir aile babası olan Mustafa Karaçomak, genç yaşına rağmen alanında uzman bir isim...

Babasının izinde emin adımlarla yoluna devam ediyor...

Karaçomak Ailesi'nin mutluluklarının hiç bozulmadan ömür boyu devam etmesini temenni ediyorum...

Sevgili dostum Mustafa Karaçomak'a da başarılar dilerken, selamlarımı iletiyorum...

Nokta...

**