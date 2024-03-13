Başkan Yücel'in bitmeyen enerjisi

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HEM Alanya Belediye Başkanı olarak hem de Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı olarak çalışmalarını tam gaz sürdüren Adem Murat Yücel, bitmeyen enerjisiyle de dikkat çekiyor...
Sabahın erken saatlerinde güne başlayan ve gecenin geç saatlerine kadar çalışmalarını devam ettiren Adem Başkan, yorulmak nedir bilmiyor...
Günde ortalama 3-4 saat uykunun kendisine yettiğini ifade eden Adem Başkan'ın bu anlamda da gerçekten maşallahı var...
Ne demiş elleri öpülesice atalarımız...
İşleyen demir pas tutmaz...
İşte bunun en güzel örneği Adem Başkan...
Nokta...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.