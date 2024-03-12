Alanya’da seçim öncesi algı operasyonları

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YEREL seçimler yaklaştıkça Alanya’da hem heyecan artıyor, hem de bazı kesimler tarafından yaratılmaya çalışılan algı operasyonlarının dozu artıyor…

Önce şunu söyleyeyim…

Alanya’da kıran kırana bir seçim olacak…

İddialı adaylar olarak öne çıkan 3 isim var…

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel…

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik…

Bu üç isim arasındaki zorlu yarış süreci bugünlere kadar oldukça seviyeli geçti…

Ancak son günlerde bu seviyeyi aşağılara çeken bazı hamleler yapılmaya başlandı…

Dün, sosyal medyada bir yazı gözüme ilişti, misal…

Yazıda İYİ Parti Adayı Mehmet Şahin’in seçimde üçüncü olacağı öne sürülmüş…

Yazıyı okuyunca güldüm kendi kendime…

“Nereden biliyorsun be mübarek” dedim…

Bu ve buna benzer hamleler, algı operasyonu yaratmaya çalışmaktan başka bir şey değil…

Mehmet Şahin’in seçimde üçüncü olacağı algısı yaratarak, Mehmet Şahin’e oy vermeyi düşünen seçmenlerin kafasını karıştırmaya çalışmaktan başka bir şey değil…

En iddialı adaylardan birisi olan Mehmet Şahin’in elini zayıflatmaya çalışmaktan başka bir şey değil…

Bu tür hamleler, siyasi kulislere ‘Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel’in güçlü rakibi Mehmet Şahin’i yıpratmak için yaptırıldığı şeklinde yansıyor…

Yani ters tepiyor…

Ben de dahil hiç kimsenin, sandıktan nasıl sonuç çıkacağını, kimin ikinci, kimin üçüncü olacağını bilme şansı yok…

Kimse kusura bakmasın ama bu tür hamleler, bu tür yargı operasyonları, gayet temiz giden seçim sürecini kirletiyor…

Şunu da söyleyeyim…

Alanya halkı, Alanya seçmeni kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor aslında…

Kimin, kimlerin adamı olduğunun çok farkında aslında…

Demem o ki, bunlar beyhude çabalar…

Boş yere kendinizi yormayın…

Nokta…