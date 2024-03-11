Gazın, forazın, paklanın gartı desdan yazdırır

Bilader cümörtesi günü "800 sene evel Alanyalı Gaygısız Abdal'ın başına bi iş gelmiş. Ihıcıka Gaygısız'ın yazdıı Gaz Desdanı" dedig emme haggatan tam desdanımış, kayıd yedmedi. Gaz Desdanı'nın yarıdan fazlasını cümörtesi günü yazdıg, sonunu da böön yazıvericem. Evela bi tembihde bulunaam. Bilader gaz gibi forazın gartı da börtüvermez. Bi de guru paklanın sertine deggeliseniz ocaanızı söndürür. En son benim avrad sabaala guru paklayı ocaa vurmuş, ikindine gadar gaynamış, pakla yumşamamış. İkindile tüp bidmiş, paklayı döküvermiş. Onun uçun dıggad edin.

Ihıcıka Gaz Desdanı'nın sonu:

Kazımın kanadı sarı,

Eti kemiğinden diri,

Sağlık ile satma karı,

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.

Kazımın kanadı ala,

Var yürü git güle güle,

Başımıza kalma bela,

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.

Suyuna biz saldık bulgur,

Bulgur Allah deyi kalgır,

Be yarenler bu ne haldir,

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.

Kaygusuz Abdal n’idelim,

Aht ile vefa güdelim,

Kaldırıp postu gidelim,

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.