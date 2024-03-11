Adem Başkan gövde gösterisi yaptı

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"YARIN Belediye meclis üyelerinin ve projelerinin tanıtılacağı önemli bir toplantı yapacak...

Benzer toplantıyı 2019 seçimleri öncesinde de düzenleyerek adeta gövde gösterisi yapmıştı...

Yarın da aynısını yapacak ve "En güçlü aday benim" diyecek...

Seçimler öncesinde "Güçlü aday" profili çizebilmek çok önemli...

İşte bunu en iyi yapan isimlerden birisi Adem Murat Yücel...

Yarın Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.00'de başlayacak toplantıda şov yapmasını bekliyorum şahsen...

Alanya adına 10 yılda çok şey yaptı çünkü...

"Yaptıklarım yapacaklarımın teminatı" diyecek haklı olarak...

Adem Başkan, yarın yapacağı gövde gösterisiyle 2019 seçimleri öncesinde yarattığı algıyı tekrar yaratabilecek mi?

Bekleyip göreceğiz"...

Yukarıdaki cümleleri, geçtiğimiz cuma günü bu sayfada yayınlanan köşe yazımda kullanmıştım...

Aynen beklediğim gibi oldu...

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel, cumartesi günü gerçekten gövde gösterisi yaptı...

Spor salonu iğne atsan yere düşmeyecek kadar doluydu...

Salonu dolduran Adem Murat Yücel taraftarları son derece coşkuluydu...

Adem Başkan son derece başarılıydı...

Konuşmasıyla, vücut diliyle, gülümsemesiyle ve kendine olan güveniyle fark üstüne fark yarattı...

Cumhur İttifakı ruhu tam olarak oradaydı...

Adem Başkan, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da özellikle Cumhur İttifakı ruhuna vurgu yaptı...

Dedi ki...

"Ben ve dava arkadaşlarım hazırız, kararlıyız...

Cumhur ittifakımızla yakaladığımız güçlü dayanışma ruhu ve beraber üretme azmiyle, 'Birlikte kuvvet var' diyerek sizlerin desteğiyle, bana olan güveni ve inancıyla yeniden yoluma devam ediyorum...

Önümüzdeki beş yıllık dönemde Alanya için hazırladığımız tüm projeleri gerçekleştireceğiz ve bizden sonra gelecek gençlerimize benzersiz bir Alanya bırakacağız"...

Hem geride kalan 10 yılda yaptığı yatırım ve hizmetler, hem de gelecek 5 yılda yapmayı planladığı projeler çok güzel ve anlaşılır bir şekilde yansıtıldı...

Bol bol alkış aldı Adem Başkan...

Son tahlilde "En güçlü aday benim" algısını bir kere daha yansıttı...

Alanya'nın yeni nesil televizyon kanalı DİM TV'nin de canlı yayınladığı "Proje Tanıtım Toplantısı" benden tam not aldı...

Adem Başkan, zorlu rakiplerine bir kere daha gözdağı vermiş oldu...

Nokta...

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