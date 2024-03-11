Kale yollarında trafik işkencesi

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SON zamanlarda Alanya'nın en büyük sorunlarının başında gelen trafik çilesi her geçen gün biraz daha büyürken, bazı bölgelerde adeta işkence haline gelmeye başladı...

Alanya Kalesi'ne giden yol da bu bölgelerden birisi...

Havaların biraz daha ısınmasıyla birlikte özellikle hafta sonlarında Alanya Kalesi'ne çıkarak stres atmak isteyen vatandaşlar, hem gidişte hem de dönüşte büyük sıkıntı çekiyorlar...

Araç yoğunluğunun yanı sıra yol boyundaki işletmelerin önüne park edilmiş araçlar nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Kaleye ulaşabilmek için hem zaman, hem de yakıt israfı yapmak zorunda kalıyoruz" diyorlar...

Bu sorunun bir şekilde çözülmesini beklediklerini ifade eden vatandaşlar, "Toplu ulaşım araçları da yeterli olmuyor, birilerinin bu soruna acil el atmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandılar...

Alanya trafiği artık her bölgede gerçekten içinden çıkılmaz bir hal aldı...

Turizm sezonunun henüz tam anlamıyla başlamadığı bugünlerde durum buysa, sezon başladığı zamanki çileyi düşünmek bile istemiyorum...

Tekrar edeyim dedim...

Nokta...

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