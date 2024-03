Kadınlar Günü'nü duygularıyla kutladı

**

GEÇTİĞİMİZ cuma günü Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı...

Özellikle sosyal medya üzerinden çok sayıda kutlama mesajları yayınlandı...

Sosyal medyada yayınlanan mesajların arasında hem dikkatimi çeken hem de çok hoşuma giden bir paylaşım gördüm ve sizlerle paylaşmak istedim...

Paylaşımı yapan bir kadın...

Esma Özkan Yalçın...

Dedi ki...

"İyi ki kadınım…

Kendime has bir güzelliğim, kendi doğru bildiklerim, biraz çocukluğum, biraz deliliğim, çokça iyiliğim, hem dağınıklığım hem titizliğim var...

Ellerimde becerim, doğurmadığıma bile kalbimde sonsuz hissettiğim bir merhametim var...

İyi ki kadınım...

En karanlıkta bile kendime ışık olacak bir gücüm var…

8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun"...

Kadınlarımız her zaman başımızın tacıdır...

Yukarıdaki paylaşımı yapan Esma Özkan Yalçın'ı yürekten kutluyor ve tebrik ediyorum...

İçinde samimi duyguların yer aldığı her şey çok farklı oluyor...

Nokta...

