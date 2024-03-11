Osman Özçelik'in bitmeyen enerjisi

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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik...
Adaylığı resmen açıklandıktan sonra gümbür gümbür inmişti sahaya...
Çalışmaya, insanlara dokunmaya, gönülleri fethetmeye öyle bir devam ediyor ki, insanın "Maşallah" dememesi elinde değil...
Her yere koşuyor, her yere yetişiyor...
Açılış, düğün, cenaze, taziye, ziyaret...
Ve mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşmalar...
İstisnasız her yerde var Osman Özçelik...
Ne yiyor, ne içiyor bilmiyorum ama gerçekten kıskanılacak derecede enerjiye sahip...
Osman Özçelik'e benden de kocaman bir maşallah...
Nokta...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.