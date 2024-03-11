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Osman Özçelik'in bitmeyen enerjisi
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik...
Adaylığı resmen açıklandıktan sonra gümbür gümbür inmişti sahaya...
Çalışmaya, insanlara dokunmaya, gönülleri fethetmeye öyle bir devam ediyor ki, insanın "Maşallah" dememesi elinde değil...
Her yere koşuyor, her yere yetişiyor...
Açılış, düğün, cenaze, taziye, ziyaret...
Ve mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşmalar...
İstisnasız her yerde var Osman Özçelik...
Ne yiyor, ne içiyor bilmiyorum ama gerçekten kıskanılacak derecede enerjiye sahip...
Osman Özçelik'e benden de kocaman bir maşallah...
Nokta...

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Osman Özçelik'in bitmeyen enerjisi
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