Gaygısız Abdal'ın Gaz Desdanı

800 sene evel Alanyalı Gaygısız Abdal'ın başına bi iş gelmiş. Gaygısız da Gaz Desdanı'nı yazmış. Böön size bu desdanı yazıveriyom:

Bir kaz aldım ben karıdan,

Boynu da uzun borudan,

Kırk abdal kanın kurutan,

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.

Sekizimiz odun çeker,

Dokuzumuz ateş yakar,

Kaz kaldırmış başın bakar,

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.

Kaza verdik birkaç akçe,

Eti kemiğinden pekçe,

Ne kazan kaldı ne kepçe,

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.

Kaz değilmiş be bu azmış,

Kırk yıl kaf dağını gezmiş,

Kanadın kuyruğun düzmüş,

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.

Kazı koyduk bir ocağa,

Uçtu gitti bir bucağa,

Bu ne haldir hacı ağa,

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.

Kazımın kanadı selki,

Dişi koyun emmiş tilki,

Nuh Nebi’den kalmış belki,

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.

Kazımın kanadı sarı,

Eti kemiğinden diri,

Sağlık ile satma karı,

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.

Kazımın kanadı ala,

Var yürü git güle güle,

Başımıza kalma bela,

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.

Suyuna biz saldık bulgur,

Bulgur Allah deyi kalgır,

Be yarenler bu ne haldir,

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.

Kaygusuz Abdal n’idelim,

Aht ile vefa güdelim,

Kaldırıp postu gidelim,

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.