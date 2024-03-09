Alanya siyasi kulislerinde konuşulan bir anketi açıklıyorum

HER seçim öncesinde olduğu gibi, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde de çeşitli anketler havada uçuşmaya başladı…

Artık son viraja girilirken, dün bir anket daha ortaya çıktı…

Bir siyasi partinin Antalya İl Teşkilatı tarafından yaptırıldığı iddia edilen ve Alanya'da elden ele dolaşan anket, Alanya siyasi kulislerinde günün konusu oldu…

İYİ Parti dışında iddialı bir siyasi parti tarafından Antalya il merkezi ve 19 ilçede yaptırıldığı iddia edilen anketin 'Alanya' bölümünde İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in yüzde 36.6 oy oranıyla birinci sırada olduğu görülüyor...

İkinci sırada ise 32.4 oy oranıyla Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel'in yer aldığı anketin üçüncü sırasında ise yüzde 22.1'lik oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik bulunuyor...

'Bu pazar seçim olsa Alanya Belediye Başkanlığı için hangi adaya/partiye oy verirsiniz?' sorusuna yanıt veren seçmenlerin tercihi böyle yansıtılmış...

'Alanya Seçmen Eğilimleri Araştırması-19-25 Şubat 2024’ ibareli ankette diğer partilerin oy oranı ise şöyle sıralanmış:

DEM Parti yüzde 2.8…

Zafer Partisi yüzde 1.6…

Gelecek Partisi yüzde 1.1…

Yeniden Refah Partisi yüzde 0.9…

Büyük Birlik Partisi yüzde 0.7…

Diğer yüzde 1.8...

Alanya siyasi kulisleri, elden ele dolaşmaya başlayan bu anketi tartışıyor.

Anket sonuçlarına göre İYİ Parti Adayı Mehmet Şahin ile, Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel arasında yaklaşık yüzde 4 gibi bir fark var…

Mehmet Şahin önde görünüyor…

Bunu ben söylemiyorum, elden ele dolaşan bu anket söylüyor…

Her neyse…

Bugünü saymazsak 21 gün kaldı…

Sandıktan hangi adayın çıkacağı 31 Mart akşamı netleşecek…

Hep birlikte bekleyip, göreceğiz…

Nokta…