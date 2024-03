Yarabbi şükür yaamır yaadı

Bilader, aşşa yokarı bi hafda oldu. Avrad hemene cın cın eder. "Gancıg ayı gibi evde yatıcaana, televzoonda evlilig foroguramı seeredicene in baccaya da iki evleg yer gaz. Icıg sovan, ıcıg sarımsag ek. Baccada ilan düşşe kafası daalıcag" deyi başımın etini yedi. Neyise bilader avrad çenesinden gurtulmag uçun indim. Gocadıg gari, gücüle ıcıg yer gazdım. Otunu, purçunu temizledim, bereyi gazdım. Gari avrad da geldi, sovanı, sarımsaa egdig. Bilisiniz, bi can suyu verilmesi ilazım. O gün de televzoonda hava durumuna bagdım, " Alanya yaamırlı" dedi. Sovanı, sarımsaa egdiim yer az sapaca, avrad "Bidonula bi su çeki de bi sula" dedi. Avrada "Hava yamırlı, yamır yaacag. Gereg yog" dedim. Bilader, hava durumunun aslı çıgmadı. Her gün hava durumuna bakarım, her gün bilenlere sorarım, "Hava yaamırlı" deller. "Ha böön yaacag, ha yarın yaacag" deyi beglerke vakıd zavada geçdi. Tabi avrad bu sırada günümü güneşimi uçurdu. Her gün "Egdimiz sovan, sarımsag çürüyügdür. Üsemesine emeglerimize" deyi başımın etini yedi. Neyise bilader, öndüün bi ıraad nefes aldım. Yaamır bereyi bi yaadı. Beliki ömrümde engi yaamıra sevindiim gadar başga yaamıra sevinmemişimdir.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.