Son viraja girerken son kozlar oynanıyor

**

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için son viraja girmek üzereyiz...

Bugünü saymazsak 22 günlük bir süre kaldı...

Alanya'da seçimlere oldukça iddialı girecek 3 tane önemli isim var...

Cumhur İttifakı Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Adem Murat Yücel...

CHP Adayı Osman Özçelik...

İYİ Parti Adayı Mehmet Şahin...

Bu üç ismin kıyasıya yarışacağı seçimde ipi kimin göğüsleyeceği şu anda tam net değil...

Bugüne kadar "Öne çıkan bir aday yok" diyordum hep...

Aynı görüşüm hala geçerli...

Son viraja girilirken, 10 yıldır Alanya Belediye Başkanlığı görevini yapan Adem Murat Yücel, en iddialı adaylardan birisi...

Adem Murat Yücel, bu memlekette 20 yıldır belediye başkanlığı yapıyor...

Girdiği seçimlerin hepsini zaferle sonuçlandırdı...

Kaybettiği bir seçim yok...

Böyle bir başarıya her babayiğit imza atamaz...

Kaldı ki, Alanya için 10 yıldır yaptıkları da asla küçümsenemez...

Çıraklık, kalfalık devirlerini çoktan atlattı...

Belediye başkanlığı konusunda usta olmanın ötesinde profesör unvanını çoktan aldı...

Tecrübesi oldukça fazla...

Alanya'da Adem Başkan'a kızgın, kırgın, küskün olanlar da vardır mutlaka...

Olması da gayet doğal...

Herkesi aynı anda memnun edebilmek imkansız çünkü...

Ancak bu küskünlerin sayısı öyle abartılacak kadar, ya da ne bileyim endişe edilecek kadar fazla değil...

"Alanya için dahası var" sloganıyla yürüttüğü seçim kampanyası gayet başarılı gidiyor...

Yarın belediye meclis üyelerinin ve projelerinin tanıtılacağı önemli bir toplantı yapacak...

Benzer bir toplantıyı 2019 seçimleri öncesinde de düzenleyerek adeta gövde gösterisi yapmıştı...

Yarın da aynısını yapacak ve "En güçlü aday benim" diyecek...

Seçimler öncesinde "Güçlü aday" profili çizebilmek çok önemli...

İşte bunu en iyi yapan isimlerden birisi Adem Murat Yücel...

Yarın Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.00'de başlayacak toplantıda şov yapmasını bekliyorum şahsen...

Alanya adına 10 yılda çok şey yaptı çünkü...

"Yaptıklarım yapacaklarımın teminatı" diyecek haklı olarak...

Adem Başkan, yarın yapacağı gövde gösterisiyle 2019 seçimleri öncesinde yarattığı algıyı tekrar yaratabilecek mi?

Bekleyip göreceğiz.

Nokta...

**