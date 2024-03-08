CHP'li Osman Özçelik projelerini anlattı

**

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi sahada tam gaz çalışmaya devam eden adaylardan Osman Özçelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda Alanya için planladığı projelerini açıkladı...

Alıcı gözle inceledim...

Dikkat çekici projeler olduğunu gördüm...

Eğer seçilmeyi başarır da bu projelerin hepsini hayata geçirebilirse Alanya resmen çağ atlar...

Özçelik’in projeleri arasında Oba Kentpark, Damlataş DEMAŞ alanının Atatürk Kültür Merkezi yapılması, kent müzesi, sanat merkezleri, kapalı pazar yerleri, çağdaş caddeler ve sektörler için ihtisas sanayi sitelerinin kurulması gibi önemli konular var...

Son tahlilde CHP Adayı Osman Özçelik, açıkladığı projelerinden geçer not almayı başardı...

Sahada tam gaz çalışmaya devam ediyor...

CHP, Osman Özçelik ile bu seçimlere oldukça umutlu ve iddialı giriyor...

Kalan süreyi iyi değerlendirirse şansı artar...

Nokta...

**