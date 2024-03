**

BUGÜN 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...

Ortaya çıkış hikayesi şöyle...

Hikaye 8 Mart 1857 senesinde başlıyor...

O dönem, New York’ta bir dokuma fabrikasındaki 40 bin işçi, çalışma şartlarının daha iyi hale gelmesi amacıyla greve başladı...

Fakat devletin güçleri bu greve engel olmak için işçilere saldırdı...

Ardından işçiler fabrikaya kilitlendi...

Fabrikada bir yangın çıktı ve 129 kadın işçi bu yangın sonucunda can verdi...

İşte bu ölümler yıllar sonra kadınların seslerinin duyulmasının ilk kıvılcımı haline geldi...

Olayın hemen ertesinde kadınlar günü kutlanmadı... Sadece her yıl, ölen 129 kadın anılıyordu...

59 yıl sonra Danimarka’da gerçekleşen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda bu günün Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması teklif edildi...

10 yıl sonra da günün adı “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak anılmaya başladı...

Elleri öpülesi kadınlarımızın günü kutlu olsun...

Nokta...

**