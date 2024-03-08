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Mehmet Şahin'in maşallahı var
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı olarak ortaya koyduğu başarı hikayesi akıllara kazınan Mehmet Şahin, Alanya Belediye Başkanlığı görevini hedefine koyduktan sonra gümbür gümbür inmişti sahaya...
Çalışmaya, insanlara dokunmaya, gönülleri fethetmeye öyle bir devam ediyor ki, insanın "Maşallah" dememesi elinde değil...
Her yere koşuyor, her yere yetişiyor...
Açılış, düğün, cenaze, taziye, ziyaret...
İstisnasız her yerde var Mehmet Şahin...
Ne yiyor, ne içiyor bilmiyorum ama gerçekten kıskanılacak derecede enerjiye sahip...
Mehmet Başkan'a benden de kocaman bir maşallah...
Nokta...

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Mehmet Şahin'in maşallahı var
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Yazar İbrahim İpbüker - Mesaj Gönder

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