Iramedli Gori'nin Aydın Emmi

Alanya'da 1970 senesinde hayılacası Alanya'da çekilen 'Hoş Memo' filimini annadmaya devam ediyoz. Başrollarda Yılmaz Köksal, Ülkü Özen, Melek Görgün var. Icıı maaarada çekildi, soona cavır yokuşuna gedildi. Meerisem filimin içinde maaradan cavır yokuşundakı, o vakıdlarda Marçıl'ın olan eve gizli bi yol varımış. Gene filimin içinde, Marçıl'ın evinde bi düün edildi. Avradlarıla herifler birki öpüşdü, tütüşdü. Filim engile biddi. Ondan soonacıma endee filim Gadağan Sinaması'nda oynadı. 'Hoş Memo' filimi Alanya'da çekildiinden engi filimi duyan sinamaya addı gendini. Filim üç dört gün oynadı. Filimin çıırıcıılını ıramedli Gori'nin Aydın Emmi yabdı. Gori'nin Aydın Emmi, bi moturun arkasına bindi, elinde apolyaala "Böön aşaam saad 08.30'da Gadağan Sinaması'nda Hoş Memo filimi oynaacag. Başrollarda Yılmaz Köksal, Ülkü Özen. Engi filim Alanya'da çekildi, gaçırman" deyi çarşıda çıırındı durdu. Gori'nin Aydın bi boy "Aşg, macera bu filimde" deridi. Biisel Alanyalı da engi filimde oynadıdı. Ilgım, sılgım engi filimde rol alan Ürgüblü İbraam Emmi'yi de hatıllayom, onu da ırametile anıyom. İşdacıkana böön ıramedli Yılmaz Köksal'ın Alanya anısını bitirdig. Yılmaz Köksal'a Allah gani gani ıramet eylesin. Nur içinde yatsın.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.