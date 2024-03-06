Hoş Memo filimine devam

Bilader Alanya'da 1970 senesinde hayılacası Alanya'da çekilen 'Hoş Memo' filimini annadmaya devam ediyom. Başrollarda Yılmaz Köksal, Ülkü Özen, Melek Görgün var. Bunlar o vakıdlarda çarşıdakı Boba Oteli'nde galıyorurlar. Bi aşamüsdü Damlataş Maarası'na vardılar, ışıgları gurdular, filim çekimine başladılar. Biz de tanıyoz gari filim nahıl çekilir deyi. Deniz tarafından 20 gadar adam, o vakıdlarda denize girenlerin soyunduu tadda gulübelere saglandılar. Ellerinde tadda gılıclarıla maaranın ora dooru zapır zapır yörümeye başladılar. Meerisem enginler gorsan rolündeemiş. Maaranın aazına geldiglerinde Yılmaz Köksal'ıla, sevgilisi rolundakı Ülkü Özen numaradan enginlerin birkisini yasdadı. Ondan soonacıma, numaradan orteere bi hazine godular. Hazine dediin de, içi deli para dolu. Gorsan rolündeenlerin birkisi engi hazineyi gaçırmaya galgdı. Yılmaz Köksal bi de endeenleri yasdadı. Gari filimin ııcı da cavır yokuşunun orda çekildi. Bilader üşenmedig, engirdeki filim çekimini de takib eddig. Yılmaz Köksal birinci tünelin üsdüne çıkıverdi, kedi gibi külgüüverdi, gorsanların ıcıını da engirde yasdadı. Bilader, engi işin taa örü var. Icıını da yarın annadıvereem.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.