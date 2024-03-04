Dostum Sami Çaycoşar

anılmıyorsam 1993 yılının Ağustos ayıydı.

O tarihte Etibank Alanya Şubesi Müdürüyüm.

Birgün Ziraat Bankası’ndaki ağabeylerimden Yaşar Ulukaya aradı.

“Kastamonulu dostum, hemşerim Sami Çaycoşar, seni ziyarete gelecek. Alanya’ya yerleşiyor. Son derece aktif, dürüst ve candan bir arkadaştır. Dostluğunu, ilgini ve yardımlarını esirgeme ondan…” dedi.

Bir süre sonra da Arıkan Yılmaz Dim Hocamla birlikte geldiler yanıma.

Arıkan Hocam, “Sana Kastamonu’dan bir konuk getirdim…” dedi.

Her karşılaşmamızda yaptığımız gibi Arıkan Hocam’la sarıldık birbirimize. O öptürmemek için direndi, ben öpmek için.

Sonunda ben galip geldim, öptüm elini.

Sonra da bizim o el öpme / öptürmeme mücadelemizi şaşkınlıkla izleyen yanındaki konukla tokalaştık.

“Ben Sami Çaycoşar…” dedi ve ekledi. “Ortak dostumuz Yaşar Ulukaya’nın size sözünü ettiği Kastamonulu Sami Çaycoşar’ım…”

Sarıldık birbirimize…

Evet sarıldık…

Kırk yıllık dost gibi sarıldık birbirimize…

* * *

Hemen her konuda dolu dolu bir insandı Çaycoşar.

Sporcuydu.

Spor adamıydı.

Pek çok alanda uzmandı.

Futbolun tüm kesimleriyle haşır neşir olmuştu.

Profesyonel olarak futbol oynamış, antrenörlük / hakemlik / yöneticilik yapmıştı.

İyi bir araştırmacı, iyi bir okurdu.

Benim yazılarımı da ısrarla takip edip okuduğunu, özellikle kullandığım yazı dilimi beğendiğini anlattı uzun uzun.

O günkü söyleşimizi, o tarihteki adıyla Janus Restoran’da sonlandırdık.

* * *

Daha sonraki günlerde O da katıldı Yeni Alanya Gazetesi Yazı Ailesine.

Benim yazı dilimi, yazı dilimde kullandığım öz Türkçe sözcükleri sürekli eleştiren Altemur Kılıç’la çok iyi anlaştılar.

Yeni Alanya Ailesi’ne katılmadan önce, yazılarımda ısrarla kullandığım Öztürkçe sözcükleri takdirle karşıladığını söyleyen Dostum Çaycoşar gitmiş; karşıma ikinci Altemur Kılıç olarak çıkmıştı.

Bir olan Altemur Kılıç iki olmuştu.

… …

Üzülmüştüm.

Üzülüyordum.

Ama Sevgili Dostumun kendisinden hiç beklemediğim bu tavrı bile etkilemedi dostluğumuzu.

Hep dost kaldık.

… …

Defin sırasında da bir film şeridi gibi bunlar geçti gözümün önünden.

Işıklar içinde uyu Güzel İnsan, Güzel Dost.

Seni çok arayacağım.

… …

Bu vesileyle başta Değerli Eşleri Atiye Çaycoşar Hanımefendi ve çocukları Antalya Adliye Hakimi Can Çaycoşar, Alanya Belediyesi Personeli Cem Çaycoşar ve Canan Çaycoşar’a ve de tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim.