Mehmet Şahin fark yaratmaya devam ediyor

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MEHMET Şahin...

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanlığı görevini iki dönem başarıyla sürdürdü...

Hizmet çıtasını çok ama çok yükseklere çıkarmayı başardı...

Bu göreve başlamadan önce verdiği "İki dönemden sonra aday olmayacağım" sözünü tuttu ve aday olmadı...

ALTSO Başkanlığı görev süresi tamamlandıktan sonra, Alanya Belediye Başkanlığı görevine talip olduğunu resmen açıkladı...

Yaklaşık iki yıl önce yaptığı bu açıklamadan sonra sahaya inerek gönüllere dokunmaya devam etti...

"Devam etti" diyorum çünkü ALTSO Başkanlığı döneminde de gönüllere dokunuyordu...

Kimseyi kırmadı, incitmedi, küstürmedi...

Kapısına gelen herkese yardımcı oldu...

İnsanları siyasi görüşlerine, inançlarına, ırklarına ya da ne bileyim renklerine göre ayırmadı...

Herkese "Önce insan" gözüyle baktı...

Çünkü kendisi de her şeyden önce iyi bir "İnsan" olmaya gayret etti ve başardı...

ALANYA'YA ÇOK HAKİM

Alanya Belediye Başkan Adaylığını açıkladıktan sonra dersine çok iyi çalışmaya devam ediyor...

İki dönem yaptığı ALTSO Başkanlığı görevinde edindiği tecrübelere de dayanarak Alanya'yı çok iyi biliyor, tanıyor...

Sorunlara hakim...

Sadece sorunları değil, çözüm yollarını da çok iyi biliyor...

Hepsi de mantıklı ve kolay hayata geçirilebilir çözümler...

Tarımdan turizme, ekonomiden kentsel dönüşüme kadar Alanya ile ilgili ne var ne yok her şeyi adı gibi ezbere biliyor...

Beden dilini çok iyi kullanıyor...

Konuşurken, "Ne kadar özgüvenli ve bilgili bir insan" dedirtiyor...

Alanya ile ilgili çok önemli projelerden bahsediyor zaman zaman...

Bunlardan bir tanesi çok dikkatimi çekti...

Son yıllarda Alanya'nın en önemli ve kangren haline gelen fahiş ev kiraları sorunuyla ilgili...

Diyor ki...

"Memurlarımız Alanya'ya gelmek istemiyorlar, burada olanlar da gitmek istiyor"...

Evet, çok doğru bir tespit, ben de aylardan beri yazıyorum bu sorunu...

Ve çözümü şöyle ifade ediyor...

"Memurlarımız için, tıpkı TOKİ gibi evler yapacağız ve aylık 4 bin lira taksitle vereceğiz"...

İşte olay budur...

Mehmet Şahin, gerçekten kendini çok iyi yetiştirmiş ve geliştirmiş...

Son tahlilde Alanya Belediye Başkanlığı görevine çok hazır...

Ve hizmet edebilmek anlamında çok heyecanlı...

Nokta...

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