Osman Özçelik çok iyi gidiyor

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi sahada tam gaz çalışmaya devam eden adaylardan Osman Özçelik son günlerde fark yaratmaya başladı...

Alanya'nın her noktasında vatandaşlarla buluşan Osman Özçelik, güler yüzü ve sempatik tavırlarıyla gönülleri fethediyor...

Bu seçimi mutlaka kazanacaklarını ifade eden Özçelik, "Sahada vatandaşlarımızın ilgisi ve sevgisini gördükçe umudumuz daha da artıyor" dedi....

Alanya halkının artık değişim istediğini ifade eden Özçelik, "Alanya'nın sorunlarını ve çözüm yollarını biliyoruz, projelerimiz hazır, 1 Nisan'dan itibaren kolları sıvayacağız" şeklinde konuştu...

Alanya'yı yönetmek için ekip olarak hazır olduklarını da vurgulayan Özçelik, "Her anlamda hazırız ve Alanya halkının görev ve yetki vermesini bekliyoruz...

Alanya çok daha iyi yönetilmeyi fazlasıyla hak ediyor" ifadelerini kullandı...

Osman Özçelik ve ekibini kutluyorum...

Süreci çok iyi götürüyorlar...

Nokta...



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