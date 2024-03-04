Macide Restoran'da Yonca rüzgarı esiyor

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ALANYA'NIN en nezih mekanlarından olan Macide Restoran'da sahne almaya başlayan ünlü sanatçı Yonca, kısa sürede farkını ortaya koymasını bildi...

Haftanın her günü saat 23.00'e kadar Macide Restoran sahnesinde olan Yonca, güçlü sesi ve özel yorumlarıyla dinleyenlerini mest etmeye devam ediyor...

Macide gibi nezih bir restoranda sahne almaktan onur duyduğunu ifade eden ünlü sanatçı Yonca, "Hem ortam çok güzel hem de gelen insanlar çok seçkin, böyle bir ortamda sahne almak benim için çok özel" ifadelerini kullandı...

Macide Restoran'ın işletmecisi Ali Karalar ise en kaliteli hizmeti en uygun şartlarda vermek adına ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederken, "Tek derdimiz hizmet kalitesinden ödün vermeden müşterilerimizi memnun etmek, Yonca gibi starlarla yolumuza devam ediyoruz" dedi...

Yonca'yı dinleyenler ise "Böylesine güçlü bir sesi ve farklı bir tarzı olan sanatçıyı dinlemekten keyif alıyoruz" dediler...

Nokta...

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