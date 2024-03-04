Tataristanlı Güzel tam bir Alanya aşığı

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ASLEN Tataristanlı olan ancak çocukluğundan beri Rusya'da yaşayan ve yaklaşık 2 yıl önce Alanya'ya gelen Güzel Luzhanskaya, Alanya'yı görür görmez aşık oldu...
Mahmutlar Mahallesi'ne yerleşen ve Alanya'da yaşamaya karar veren üç çocuk annesi Güzel Luzhanskaya, Türkçe öğrenmeye de karar verdi...
Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) bünyesinde açılan Türkçe kursuna katılan Luzhanskaya, bu konuda oldukça kararlı olduğunu söyledi...
"Alanya cennetten farksız" diyen Tataristan vatandaşı Güzel Luzhanskaya, "Çocuklarımla burada çok mutlu ve keyifliyiz...
Alanya başka güzel, Mahmutlar başka güzel...
Denizi çok seviyorum ve zamanımın çoğunu sahilde geçiriyorum" ifadelerini kullandı...
Öyle anlaşılıyor ki yabancılar Alanya'yı yerlilerden daha çok seviyor...
Nokta...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.