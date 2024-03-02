Meclis listesi hareketlendirdi

Listeleri eleştirmek, liste yapmaktan çok daha kolaydır. Belediye başkan adayları ve Meclis üye listeleri Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre kesinleşmiştir. Listesini vakti bilinmesine rağmen YSK'ya zamanında teslim edemeyen, noksan evrak ve eksik isim bildiren, bilinçli geciktiren partiler de vardır. Bazı adaylar yerelde ittifak umudu taşımaktadır. Meclis üye listeleri sürükleyicidir, tartışılmakta, yorumlanmaktadır.

Seçmen listelerde kendisini temsil edecek en yakın aza sırasını aramaktadır. Tek reyin rengi önemlidir. Sandığa hür ve müstakil girilmektedir. Partiler vatandaşa hizmet aşkıyla adalet terazisini hakkaniyetle kullanarak hizmet edecek liyakatli kadroları halkın desteğiyle yönetime taşıyan araçlardır. Her partide üye veya görevli kişilerin akrabalık fikir, düşünce, ülkü, ideal bağlarıyla ilişkili yakınlıkları vardır. Siyaset; fikirleri, düşünceyi, geleceğe yönelik ülkü ve idealleri eleştirir ve savunur. Vizyonunda güçlü devlet, zengin millet vardır. Politika; kişileri, günlük anlık vakaları, günü eleştirir, rey hesabı ve çıkarını düşünür. Vizyonunda şahsi hesapları sır gibi saklıdır. İyi siyasetin iyi politikayla örtüşmesi ideal olanıdır.

Partiler ve kadroları biri diğerini eleştirirken kırıcı, ayrıştırıcı, aşağılayıcı, kindar, fay hatlarını açacak söylem, eleştiriden kaçınmalıdır. Seçim geçtikten sonra yine yolda belde karşılaşacak yüz yüze bakılacaktır. Siyaset millet olarak ortak yaşam tarzımızdır. Seçmen, çirkin, azgın, simsar, çıkarcı politika tuzağına düşürülmemelidir. Hatırlansın ki siyasetin merkezi beyin, akıl, ilimdir. Politikanınki ise mide, çıkar, menfaattir. Toplumsal beklenti halkın menfaatleri için ülkenin ahlak, fazilet, cesaret ve adaletle yönetilmesidir. Meclis listelerinde üyelerin yeri yerleşimi kişilikleri de tartışılabilir. Hiç kimse elbette 4×4'lük değildir. Liste ve aday dikkate alınarak aynı zarftan farklı renkte oy çıkması da muhtemeldir.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de ilçelerin de rey kullanacağına bir türlü alışamadık ama unutulmaması gerekir ki; hizmetlerin önemli kısmından BŞB Başkanlığı sorumludur. Seçmen her iki farklı başkanlık için reyini kullanırken çok daha dikkat etmelidir. Merkezi hükümetin propaganda taktiklerine dikkat çekilince Ak parti ve MHP lehine kullanılan reyler hükümete vize anlamı da taşımaktadır.

Türk örf ve adetlerinde nimet ve külfetin paylaşımı önemlidir. Adaletin hakkaniyeti için güçlüye koyun değil; hakkını arayan sorgulayıcı birey, sağlıklı aile, kahraman ulus yaratan güç olmak önemlidir. Seçmen isterse yıkar, isterse yapar. Dört yılda ele gelen tılsımın iyi kavranması önemlidir. Yüzeydeki rüzgâr hissedilse de; derinden kopacak fırtına, tsunami henüz işaret fişeğini ateşlememiştir.

Dikkat edilmesi gereken en önemli şey ise şimdiye kadar meclis üyeliği yapan hiç birisinin "ben de, başkanlığa adayım!.." diyecek vizyona sahip olmamasıdır. Gözü üst makamlarda da siyasette temsil niyeti taşımayan idealsiz kişiliklerin seçmenle ilişkileri zayıf olacaktır. Bu bakımdan seçmen ihtiyaçları geleceği "keşke elim kırılsaydı" dememek için sandığa girerken teraziyi tam ortasından tutacak aday ve meclis listesini çok "İYİ" incelemek, çok da "İYİ" düşünmek durumundadır.

Adaylar milim farkla gizemini sürdürmektedir. Meclis reyini en yüksek alan parti kontenjanı da alacaktır. Başkan ve meclis çoğunluğu tek partide toplanmayabilir. Bilgili başkanı; temsilde meclis dağılımı iktidara taşıyacaktır. İkisinde renkler örtüşmeyebilir…

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