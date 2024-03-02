Gadiri kozculaa da başlamış

Bilader bizim Alanya'da cevize koz derler. Öndüün av guşlarımdan Leklek Hüseen gene bi habar eleddi. Obalı avgada gıralı Gadiri Uysal, avgadanın yanında koz satışlarına da başlamış. Kozu Gören yaylasından, Mamudseydi'nin Kapandaş tarafından, Urumdaş'dan, Sülamanlar'dan getirddiririmiş. Koz işinin yanda turfanda çaala satışlarına başlamış. Turfanda çaalayı Muğla tarafından getiririmiş. "Erig çıkasoldu, yakından erig sevkıyatına da başlaacam" deyorumuş. Maşallah Gadiri'ye, yer kenesi gibi çalışıyoru. Gadiri, "Amat Emmime deeverin. Ağalara, paşalara, beylere, emegci gardeşlerime avgada, koz, çaala ilazımısa beni arasınlar. Zavada eledirim. Benim avgadam, kozum, çaalam bi numara. Yeyen bita yer. Dadına doyum olmaz. Benim cep tilefonu numaram 0537 651 96 30. Beni arasınlar, zavada eledeyim. Herkeze selamlarımı, saygılarımı yollayom" demiş.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Bilader bizim Alanya'da cevize koz derler. Öndüün av guşlarımdan Leklek Hüseen gene bi habar eleddi. Obalı avgada gıralı Gadiri Uysal, avgadanın yanında koz satışlarına da başlamış. Kozu Gören yaylasından, Mamudseydi'nin Kapandaş tarafından, Urumdaş'dan, Sülamanlar'dan getirddiririmiş. Koz işinin yanda turfanda çaala satışlarına başlamış. Turfanda çaalayı Muğla tarafından getiririmiş. "Erig çıkasoldu, yakından erig sevkıyatına da başlaacam" deyorumuş. Maşallah Gadiri'ye, yer kenesi gibi çalışıyoru. Gadiri, "Amat Emmime deeverin. Ağalara, paşalara, beylere, emegci gardeşlerime avgada, koz, çaala ilazımısa beni arasınlar. Zavada eledirim. Benim avgadam, kozum, çaalam bi numara. Yeyen bita yer. Dadına doyum olmaz. Benim cep tilefonu numaram 0537 651 96 30. Beni arasınlar, zavada eledeyim. Herkeze selamlarımı, saygılarımı yollayom" demiş.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.