Anketlere değil kendinize inanın

YILLAR önce...

İnternet yok, cep telefonu yok...

Bırakın cep telefonunu, öyle herkesin evinde de telefon yok...

O dönemlerde muhabirlik yaptığım gazetenin telefonundan günlük 3 kere arama hakkım var...

O da her bir arama 3 dakika ile sınırlı...

3 dakika içinde haberi ya da ne bileyim bilgiyi aldın aldın, alamadın şak diye kesilir telefon...

İnternet zaten yok da, telefonla seçim anketi yapma şansımız hiç yok....

Ama her seçim öncesi mutlaka yapardık anket...

Nasıl mı?..

Anlatayım...

Gazete logosunun üzerinde oy pusulası yayınlardık...

Evet evet, bildiğiniz oy pusulası...

Okuyucalarımız, hangi partiye ya da adaya oy vereceklerse onun altındaki yuvarlak kısmı işaretler ve gazeteye gönderirlerdi...

O devri yaşamadığı için bilmeyenlere çok inandırıcı gelmemiş olabilir belki ama gerçekten öyleydi...

Bu yöntem, gazete satışını da üçe beşe katlardı...

Kimse kusura bakmasın ama o dönemdeki okuyucular, çok daha duyarlıydı...

Erinmeden, üşenmeden anket pusulalarını gazeteye bir şekilde mutlaka ulaştırırlardı...

Bize de tek tek tasnif edip, saymak düşerdi...

Anket sonuçları ile oynamak, abartmak, ya da ne bileyim nasıl işimize geliyorsa öyle göstermek gibi şansımız olmazdı...

Kaldı ki, aklımıza bile gelmezdi...

Ve yaptığımız anketten elde ettiğimiz sonuçlar, üç aşağı beş yukarı doğru çıkardı..

O dönemlerde işi sadece anket yapmak olan kuruluşlar var mıydı, yok muydu tam hatırlayamıyorum ama şimdilerde çok var...

Her biri kafasına göre anket yapıyor, kafasına göre sonuç açıklıyor...

Açık ve net söylüyorum...

Hiç birisine inanmıyorum...

Daha doğrusu inanasım gelmiyor...

İnternet ortamında yapılan ve sonuçları ile oynanmayan bazı anket çalışmalarını istisna tutuyorum elbette...

Herkesi, her kurumu aynı kefeye koymak haksızlık olur...

Diyeceğim o ki...

Yerel seçimler için son viraja girmek üzere olduğumuz bugünlerde önümüze çok sayıda anket sonucu konulması kuvvetle muhtemel...

"İnanın" ya da "İnanmayın" filan demiyorum...

Paşa keyfiniz bilir...

Ancak şunu bilin...

Anket sonuçlarına bakarak, "Şu aday kazanacakmış" diye düşünüp, kararınızı ona göre vermeyin...

Adayın porofiline bakın...

Vizyonunu, misyonunu anlamaya, öğrenmeye çalışın...

Samimiyetini ölçün...

Projelerinin "Hayali" olup olmadığını anlamaya çalışın...

Ekibine bakın...

Doğruluğunu, dürüstlüğünü ölçün, biçin...

Hatta ve hatta partisini filan da boşverin...

Ve kime inanıyorsanız, gidin O'na oy verin...

Yanlış ya da doğru...

Yeter ki inanın...

Nokta...

