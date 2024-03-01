Böyle hareketler hiç hoş olmuyor

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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'nün pankartlarına Alanya'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çirkin saldırı gerçekleştirildi...

Bu çirkin sadırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri Büyükşehir seçimini kaybetme korkusu sardığını ifade eden AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hakan Tütüncü'nün pankartlarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Hoşgörü ve saygı çerçevesinde geçen seçim atmosferini bu şekilde lekelemeye çalışan kesimler amaçlarına ulaşamayacaklar...

Hakan Tütüncü başkanımızla Antalya'mızın ve Alanya'mızın altın çağını başlatacak olmanın heyecanını yaşadığımız bugünlerde bu gibi olaylar bizi kesinlikle yıldıramaz, aksine çalışmalarımızın daha da hızlanmasına vesile olacaktır" dedi...

Bu tür eylemler, Alanya'da gayet medeni bir şekilde devam eden seçim atmosferini zedeliyor...

Yapmayın, etmeyin...

Hiç bir şey kazandırmaz...

Nokta...

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