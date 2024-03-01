İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Er inanıyor

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İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in başarısı için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor...

Önceki gün bir televizyon programına konuk olan Başkan Er, önemli açıklamalar yaptı...

Mehmet Şahin'in Alanya için en doğru isim olduğunu ifade eden İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, seçimi kazanacaklarına son derece inanmış bir görüntü verdi...

Ve dedi ki...

"Siyasi rekabet eşit şartlarda yapılmalı...

Siyaset vatandaşın gönlüne girerek yapılmalı...

İktidarın gücünü arkanıza alarak siyaset yaparsanız haksız rekabet olur, biz bunu tasvip etmiyoruz...

Alanya'nın çok sorunu var, mevcut yönetim sorunları çözmekte zorlanıyor...

1 Nisan'da Mehmet Başkanımız gelince sorunların ne kadar kolay çözüleceğini göreceğiz"...

Hilmi Başkan'ı kutluyorum...

Ne demiş elleri öpülesice atalarımız...

"İnanmak başarmanın yarısıdır"...

Hem İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, hem de İlçe Başkanı Hilmi Er başta olmak üzere, inanmışlık had safhada...

Bu çok önemli...

Nokta...