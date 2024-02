Macide'de Erdem Gündüz fırtınası

ALANYA'NIN nezih ve şık mekanlarından olan ve Damlataş bölgesindeki İşkur Sokağı'nda hizmet veren Macide Restoran sahnesinde her akşam fırtına gibi esen Erdem Gündüz, eğlenceyi de doruklara çıkarıyor...

Alanya'nın bir diğer ünlü ve sevilen sanatçısı Fatoş'tan sonra her akşam 23.00-01.00 saatleri arasında sahne alan Erdem Gündüz, mükemmel ortestra eşliğinde fark yaratıyor...

Hayranları, Erdem Gündüz'ü yalnız bırakmayarak, her akşam dinlemeye gidiyorlar...

Kendisini yalnız bırakmayan tüm hayranlarına teşekkür eden sevilen sanatçı Erdem Gündüz, "Alanya'nın en nezih mekanlarından olan Macide Restoran'da yeniden sahne almaktan çok mutluyum...

Beni yalnız bırakmayan tüm dostlarıma kocaman teşekkürlerimi sunuyorum, iyi ki varlar" ifadelerini kullandı...

Nokta...



**