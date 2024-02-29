Gara cavanın asaleti yeter

Dün gene gara cavaya bindim, kafama tası dagdım, yerde para arar gibi aar aar gedib gederim. Bi bagdım polis armut gibi moturcu toplayoru. Biseel moturcu durdurulmuş, ehliyeti olmayan, başlarına tası dagmayan, gızıl ışıgda geçen, hepisi gilig yudmuş bozalag gibi beglerler.

Tabi ben de düşdüm polislerin gucaglarına bilader. Bana hööle bi bagdılar. Bi de benim gara cavaya bagdılar, heç bişey sormadan "Geçebilisin sen" dediler. Ben de bişmiş kelle gibi sırıdarak, bi de goçmar gibi kafamı sallayarag selam verib, yardım ortalıı.

Hindi polis gardaşlarım beni neci durdurmadı? Kafada tas var, aar aar gediyom. Bi de gari yaşlı başlı adamız. En möhümü de, gara cavanın bi asaleti var bilader. Ööle tırı vırı moturların arasına alıb da sorgu sorulmaz. Bi bagdılar hööle, benzin deposunun üsdü ışıl ışıl eder. Cantları yeni yaaladıdım evel zaten, bakaragdan saçını darasan olur. Moturun egzozunu yeni yabdırdım, tıg tıg eder. Ne carıltısı var, ne de duman atıyoru. Onun uçun bana heç ellemediler. Evel moturumun bi egsii de yog. Ehliyed, ruhsad, hepisi kitab gibi tamam. Onun uçun, motura binenler gurallara uysun. Deelise polis yakalaacag deyi bigün berinleecegler.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.